Київ Новини Києва У Києві стався вибух на поштовому терміналі: одна людина загинула, є травмовані
5 червня, 08:20
2
Оновлено - 09:25, 5 червня

У Києві стався вибух на поштовому терміналі: одна людина загинула, є травмовані

Анастасія Колеснікова
Слухати новину 00:29 хв

Надзвичайна подія трапилася 5 червня в Оболонському районі Києва. Там прогримів вибух. Є жертва і поранені.

Трагічний інцидент відбувся вранці на території сортувального центру поштового оператора. Про це повідомили у поліції.

Дивіться також Готували теракт в Одесі: ГУР, СБУ та ВМС ліквідували канал контрабанди зброї з Абхазії 

Що відомо про вибух на пошті в Києві?

Попередньо, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

У прокуратурі повідомили, що кваліфікували подію як терористичний акт

Нагадаємо, що схожий інцидент трапився 30 жовтня 2025 року. Тоді у Солом'янському районі Києва прогримів вибух в сортувальному центрі "Укрпошти" під час перевірки посилок. Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро працівників. 

Загалом у центрі виявилося дві небезпечні посилки. Одна вибухнула, іншу вдалося вчасно вилучити.

Зауважимо, що в Україні почастішали теракти у громадських місцях. Часто їх вчиняють зрадники на замовлення російських спецслужб. Наприклад, 23 травня в Одесі підірвали Volkswagen, унаслідок чого постраждали двоє людей, які були в салоні. СБУ кваліфікувала подію як теракт і розпочала розслідування. 

Пов'язані теми:

Пошта Теракт
Новини України Київ Новини Києва Постраждалі Жертви Вибух