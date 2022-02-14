У Києві створили план евакуації у разі наступу Росії

За словами мера Віталія Кличка, план евакуації в межах Києва передбачає розташування збірних пунктів, транспорту та місця для розміщення населення. Він наголосив, що в столиці не применшують серйозність викликів, але діють рішуче та спокійно.

Мер на онлайн-брифінгу 14 лютого зазначив, що наразі вся система життєзабезпечення Києва працює без збоїв. Про це повідомляє 24 канал.

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У кожному районі створили комісії щодо евакуації

Кличко зауважив, що зусилля влади міста спрямували, щоб запобігти провокаціям та вистояти в умовах військового нападу. Тому міська влада створила комісії з питань евакуації населення – на рівні КМДА та в кожному районі.

За словами мера Києва, сьогодні головне завдання – стабільна робота розгалуженої інфраструктури життєзабезпечення столиці та підготовка до захисту міста у разі військового нападу. Тому в цій ситуації влада Києва діє за чітким планом.

Скоординовано працюють сили цивільного захисту Києва. Це – комунальні, аварійно-рятувальні служби. Мовиться про 13,5 тисяч людей особового складу та понад 780 одиниць техніки,

– додав Кличко.

Зверніть увагу!

З розташуванням укриттів для евакуації в межах міста

розміщеній на сайті КМДА.

Де можуть сховатися кияни

Кличко зазначив, що загалом до Фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ. Вони є на об'єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту працівників.

Однак майже 4,5 тисячі споруд, за словами мера, мають подвійне користування, де в разі надзвичайної ситуації можуть сховатися жителі міста. Мовиться про підземні паркінги та переходи, заглиблені станції метро, підвали та напівпідвали.

"У мирний час споруди подвійного використання можуть використовуватися для господарчої діяльності. Там зараз можуть бути магазини, аптеки, кафе чи перукарні. Але в разі надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню".

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