У Києві в укритті бізнес-центру опинились заблоковані люди

Ворожі війська цілу ніч 24 травня тероризували столицю дронами й ракетами. Люди були змушені перебувати в укриттях. В одному з районів столиці кияни були заблоковані після обстрілу.

Про це поінформував очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про людей, які опинилися в пастці в укритті?

Зазначається, що в будівлю бізнес-центру у Шевченківському районі міста сталося влучання. Саме там, в укритті, ховалися люди. Внаслідок обстрілу вони були заблоковані.

Тимур Ткаченко зазначив, що екстрені служби вирушили на порятунок людей. Він також розповів й про інші наслідки ворожої комбінованої атаки.

Загалом станом на 7-му ранку відомо про 21 постраждалого внаслідок комбінованого удару по столиці. На жаль, щонайменше одна людина загинула.

У місті пошкодження внаслідок атаки вже зафіксували більш ніж на 40 об'єктах у різних районах міста. Зокрема, у Солом'янському районі пошкодження зазнав навчальний заклад. У Святошинському районі сталося влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок, а в Деснянському – спалахнула пожежа в гаражному секторі.

Чим били окупанти по Україні 24 травня?

Країна-агресорка масовано атакувала Україну, використовуючи велику кількість ударних безпілотників, балістичних ракет, а також залучаючи носії крилатих ракет у повітрі й на морі.

Близько 01:30 у моніторингових каналах з'явилися непідтверджені повідомлення про ймовірне застосування ракети "Орешник" по Київській області, зокрема в районі Білої Церкви. Ця інформація наразі потребує перевірки, однак у мережі вже поширюють відео, які нібито фіксують момент удару цим типом озброєння.