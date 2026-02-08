У Києві вибухи: Росія атакує балістикою
- У Києві ввечері 8 лютого майже одразу після тривоги пролунали щонайменше 5 вибухів, схожих на роботу ППО.
- Це була балістична атака. Роботу ППО в столиці підтвердив мер.
Увечері неділі, 8 лютого, в столиці пролунали вибухи. Їх була ціла серія.
Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Києві сьогодні, 8 лютого?
Про те, що в столиці гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу. Вони почули 5 – 6 вибухів, схожих на роботу ППО. Перший вибух у Києві прогримів о 17:28.
Важливо, що вибухи були майже одразу після сирен. Адже тривогу в місті дали о 17:25.
О 17:30 мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу ППО в столиці. Очільник КМВА Тимур Ткаченко в своєму дописі теж згадав, що атака саме балістична.
Моніторингові канали зреагували дуже швидко та почали інформувати про загрозу. Вони указали, що на Київ і/або область летять декілька цілей.
В укриття закликали пройти жителів обох берегів столиці – і правого, і лівого. Пізніше написали, що ракети можуть загрожувати і Білій Церкві.
Загалом ракет могло бути 4 чи більше. Наразі немає розуміння щодо типу ракет.
Деякі монітори зазначали, що вибухи були і на околицях Києва, тобто в області. Та офіційної інформації про це поки не було.
Повітряні сили написали про швидкісні цілі на Чернігівщині, які прямували курсом на Київщину. Загроза балістики, за їхніми даними, була з Брянська.
Окрім Києва, тривога охопила більшу частину України. Червоними були всі області, за винятком Заходу, а також Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Коли був останній обстріл Києва?
Найбільший масований обстріл стався в ніч на 3 лютого. Але 5 лютого на столицю також була атака.
3 лютого найбільше пошкоджень було на лівому березі Києва. Деякі будинки будуть без тепла до весни.
Тоді ж був удар по Дарницькій ТЕЦ. За словами Кличка, на її відновлення потрібно щонайменше два місяці – і це якщо не буде нових атак росіян.
5 лютого атака припала не тільки на лівий берег, але й на правий. У Солом'янському районі двоє людей постраждали, на Оболоні та в Шевченківському районі гасили займання.