У Києві вибухи: Росія атакує балістикою

Увечері неділі, 8 лютого, в столиці пролунали вибухи. Їх була ціла серія.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Києві сьогодні, 8 лютого?

Про те, що в столиці гучно, повідомили кореспонденти 24 Каналу. Вони почули 5 – 6 вибухів, схожих на роботу ППО. Перший вибух у Києві прогримів о 17:28.

Важливо, що вибухи були майже одразу після сирен. Адже тривогу в місті дали о 17:25.

О 17:30 мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу ППО в столиці. Очільник КМВА Тимур Ткаченко в своєму дописі теж згадав, що атака саме балістична.

Моніторингові канали зреагували дуже швидко та почали інформувати про загрозу. Вони указали, що на Київ і/або область летять декілька цілей.

В укриття закликали пройти жителів обох берегів столиці – і правого, і лівого. Пізніше написали, що ракети можуть загрожувати і Білій Церкві.

Загалом ракет могло бути 4 чи більше. Наразі немає розуміння щодо типу ракет.

Деякі монітори зазначали, що вибухи були і на околицях Києва, тобто в області. Та офіційної інформації про це поки не було.

Повітряні сили написали про швидкісні цілі на Чернігівщині, які прямували курсом на Київщину. Загроза балістики, за їхніми даними, була з Брянська.

Окрім Києва, тривога охопила більшу частину України. Червоними були всі області, за винятком Заходу, а також Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

Коли був останній обстріл Києва?