У Києві вибухнула граната: є загиблий

У Святошинському районі Києва 12 лютого стався вибух. У приватному будинку підірвався боєприпас. Відомо, що загинув чоловік.

Припускають, що вибухнула граната РГД-5. Це сталось на вулиці Юрія Клена.

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В будинку була ще зброя

Вибухотехніки обстежили будинок та територію довкола. Знайшли ще зброю та боєприпаси. Після експертизи будуть встановлювати їх походження.

Що відомо про жертву

На балконі другого поверху будинку виявили мертвим 59-річного власника помешкання. На його тілі були осколкові поранення.

Далі проводитимуть судово-медичну експертизу.

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У багатоповерхівці Запоріжжя вранці 28 січня теж стався вибух газоповітряної суміші. Загинула літня жінка, троє осіб отримали травми різного ступеня важкості. Тоді 7 квартир були пошкоджені.

Також ввечері 16 січня вибух прогримів у Чернівцях. У житловому будинку в квартирі вибухнув газ. До лікарні забрали 2 людей.

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