Трагедія сталась 10 лютого близько 21:00 у Здолбунові. Поліція відкрила 2 кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство 2 осіб та про незаконне поводження із бойовими припасами.

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За інформацією працівників вибухотехнічної служби, у будинку вибухнула граната РГД-5. На місці події правоохоронці знайшли уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 міліметра. Походження уламків встановлюють.



Через вибух на Рівненщині поліція відкрила 2 кримінальні провадження / Фото Нацполіції

Вибух на Рівненщині: коротко

Вибух стався у Здолбунові, у будинку на вулиці Віли-3.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Поліція встановила, що там загинуло 2 чоловіків: 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.

Також вибух пошкодив вікна, стіни та двері будинку.

Вибух у Здолбунові: дивіться відео з місця події

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