Трагедія сталась 10 лютого близько 21:00 у Здолбунові. Поліція відкрила 2 кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство 2 осіб та про незаконне поводження із бойовими припасами.
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За інформацією працівників вибухотехнічної служби, у будинку вибухнула граната РГД-5. На місці події правоохоронці знайшли уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 міліметра. Походження уламків встановлюють.
Через вибух на Рівненщині поліція відкрила 2 кримінальні провадження / Фото Нацполіції
Вибух на Рівненщині: коротко
- Вибух стався у Здолбунові, у будинку на вулиці Віли-3.
- На місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
- Поліція встановила, що там загинуло 2 чоловіків: 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.
- Також вибух пошкодив вікна, стіни та двері будинку.
Вибух у Здолбунові: дивіться відео з місця події
Інші випадки вибухів в Україні
- Поблизу Одеси під час військових навчань на полігоні вибухнула граната. Постраждав один із бійців, чоловіку розірвало руку та пошкодило обличчя.
- У Запоріжжі вибух у житловому будинку пошкодив 7 квартир. Загинула літня жінка, ще 3 людей постраждали. Загалом з будинку евакуювали 15 мешканців.
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