З Дніпра приїхали спеціалісти з опіків, які консультуватимуть місцевих медиків щодо лікування неповнолітніх. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує 24 канал.

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При потребі діти будуть перевезені вже для різних естетичних чи інших операцій до Дніпра чи до Києва, але з цього приводу вже буду спілкуватися з мамою дітей. Потрібно, щоб вона дала добро на це,

– сказав посадовець на брифінгу.

В якому стані постраждалі

Відомо, що постраждалу дівчинку 8 років забрали до відділення реанімації обласної дитячої лікарні.

Вона має опіки 30% тіла.

Лікарі кажуть, що стан дитини наразі не викликає загрози життю.

"Після того, як виведемо її з опікової хвороби, опікового стану вирішуватиметься питання подальшого лікування. Все, що необхідно було зробити – зроблено. Вчора вона прийшла до свідомості, спілкувалася з мамою", – зазначив директор обласної клінічної дитячої лікарні Василь Хорощак.

За його словами, інша постраждала – 13-річна дівчина, яка також зазнала травм через вибух у багатоквартирному будинку, нині лікується в опіковому центрі Кіровоградської обласної лікарні.

Зверніть увагу! У Кропивницьку 2 лютого, в 9-типоверхівці по вулиці Попова, 24 унаслідок вибуху та пожежі загинула одна людина та ще троє постраждали.

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