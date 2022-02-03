З Дніпра приїхали спеціалісти з опіків, які консультуватимуть місцевих медиків щодо лікування неповнолітніх. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує 24 канал.
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При потребі діти будуть перевезені вже для різних естетичних чи інших операцій до Дніпра чи до Києва, але з цього приводу вже буду спілкуватися з мамою дітей. Потрібно, щоб вона дала добро на це,
– сказав посадовець на брифінгу.
В якому стані постраждалі
Відомо, що постраждалу дівчинку 8 років забрали до відділення реанімації обласної дитячої лікарні.
- Вона має опіки 30% тіла.
- Лікарі кажуть, що стан дитини наразі не викликає загрози життю.
"Після того, як виведемо її з опікової хвороби, опікового стану вирішуватиметься питання подальшого лікування. Все, що необхідно було зробити – зроблено. Вчора вона прийшла до свідомості, спілкувалася з мамою", – зазначив директор обласної клінічної дитячої лікарні Василь Хорощак.
За його словами, інша постраждала – 13-річна дівчина, яка також зазнала травм через вибух у багатоквартирному будинку, нині лікується в опіковому центрі Кіровоградської обласної лікарні.
Що ще відомо про пожежу
- Пожежа виникла внаслідок вибуху газоповітряної суміші.
- Вибухова хвиля пошкодила вікна у 74 квартирах,
- Ушкодження зазнали вікна у п'яти сусідніх 9-поверхівках.