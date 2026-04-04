У Києві вибухнуло й згоріло авто: пожежа перекинулася на інші машини
- У Києві на Борщагівці згорів автомобіль Skoda Kodiaq, пожежа пошкодила ще дві машини.
- Жертв чи постраждалих немає, обставини інциденту з'ясовує поліція.
У Києві на Борщагівці були вибухи та пожежа пізно ввечері 4 квітня. Поліція з'ясовує обставини.
Деталі зібрав 24 Канал. На момент вибухів тривоги в Києві не було – на момент публікації новини востаннє сирени в столиці лунали рано-вранці 4 квітня.
Дивіться також "Шахеди" знову тероризують Україну, вибух прогримів у Сумах: де є загроза атаки
Що відомо про вибух і пожежу в Києві увечері 4 квітня?
Речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі 24 Каналу сказав, що пожежу повністю ліквідовано. Попередньо, минулося без постраждалих.
Пізніше в ДСНС додали, що на вулиці Жмеринській зайнявся припаркований автомобіль Skoda Kodiaq. Він згорів повністю, а дві поруч розташовані автівки дещо пошкоджені. Жертв чи постраждалих немає.
Рятувальники загасили пожежу в Києві сьогодні / Фото ДСНС
Про подію спершу написали місцеві телеграм-канали. Місцем інциденту вказали Борщагівку.
На Борщагівці палає чиясь машина,
– повідомили в телеграм-каналі "Мій Київ".
Пожежа в Києві 4 квітня: дивіться відео
Зауважимо! В Києві є декілька Борщагівок, частина з них – історичні місцевості, частина – назва сіл під Києвом. Судячи з назви вулиці, наведеної в дописі ДСНС, мова про житловий масив Микільська Борщагівка.
Телеграм-канал "Київ Інфо" наголосив, що автівки дві.
Там теж виклали відео від читачів. Ті припустили, що в машинах можуть бути люди. І сказали, що, імовірно, чули саме звук вибуху, після якого спалахнув вогонь.
Кадри пожежі в Києві після вибухів 4 квітня: дивіться відео (обережно, лайка!)
В столичній поліції написали, що з'ясовують обставини вибуху авто у Святошинському районі.
Попередньо відомо, що відбулось загорання автомобіля Skoda, також вогнем пошкоджені припарковані поруч автівки,
– ідеться в дописі.
Поліція зауважила, що інформація про потерпілих поки не надходила. На місці працюють усі профільні служби, які встановлюють обставини події.
Що відомо про останні вибухи в Києві?
Цікавий випадок стався 1 квітня. Тоді столичні телеграм-канали з посиланням на читачів інформували про вибухи на лівому березі Києва. Але в КМДА досить швидко спростували це. Тривоги не було.
Та, на жаль, Росія атакувала столицю вранці 4 квітня. Зранку ворог ударив дронами, уламки впали у Дарницькому районі Києва на дах чотириповерхової офісної будівлі. Спалахнула пожежа.
Жорстока атака по Київщині 3 квітня забрала життя людини – у Вишневому загинув охоронець. А в Чабанах того ж дня вгатили по ветеринарній клініці, загинули десятки тварин.
Під час ударів по Київщині дрон упав на території Національного військового меморіального кладовища поблизу Віти-Поштової. Це сталося саме перед похованням – на щастя, ніхто не постраждав.