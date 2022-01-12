У Києві зачинили кілька станцій метро через "мінування"

12 січня 2022 , 14:13
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Джерело:

фейсбук Київського метрополітену

У столичний метрополітен надійшов анонімний дзвінок про мінування кількох станцій. Через це "Площу Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральну", вузли пересадок, "Вокзальну" зачинили на вхід і вихід.

Наразі у підземці вже почали перевірку. Пасажирів пообіцяли сповістити про відновлення нормальної роботи метро після її закінчення.

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Дорослі люди, які вводять в оману правоохоронців повідомленнями про мінування, можуть отримати реальний термін ув'язнення. Що ж до неповнолітніх, то за них батькам доведеться сплатити чималий штраф. Якщо мінування таки реальне, то за це карають позбавленням волі на 2 – 6 років, а в разі жертв – на 4 – 8 років. 

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Текст публікації Київського метрополітену:

Увага! Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральна", "Вокзальна" та пересадкові вузли зачинені для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Автор: Вікторія Довгань