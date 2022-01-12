У Києві зачинили кілька станцій метро через "мінування"

У столичний метрополітен надійшов анонімний дзвінок про мінування кількох станцій. Через це "Площу Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральну", вузли пересадок, "Вокзальну" зачинили на вхід і вихід.

Наразі у підземці вже почали перевірку. Пасажирів пообіцяли сповістити про відновлення нормальної роботи метро після її закінчення.

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Черговий день псевдомінерів

Фейкове повідомлення про нібито мінування усіх торгівельних центрів також надійшло 12 січня в поліцію Одеси.

Аби здійняти серед людей паніку, зловмисник заявив, що сподівається на загибель щонайменше 500 людей.

Тим часом в Черкасах безграмотний "терорист" заявив, що буцімто замінував усі школи, бо "всю життя всіх ненавидів".

Таку саму тактику злочинці застосували і у Львові – там також довелося евакуювати зі шкіл через загрозу усіх дітей та персонал.

А в Дніпрі "мінер" шкіл написав у грізному посланні до поліції: "Я вб'ю вас усіх і ваших рідних".

Що загрожує "жартівникам" Дорослі люди, які вводять в оману правоохоронців повідомленнями про мінування, можуть отримати реальний термін ув'язнення. Що ж до неповнолітніх, то за них батькам доведеться сплатити чималий штраф. Якщо мінування таки реальне, то за це карають позбавленням волі на 2 – 6 років, а в разі жертв – на 4 – 8 років.

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Текст публікації Київського метрополітену:

Увага! Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Театральна", "Вокзальна" та пересадкові вузли зачинені для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.