У Києві зафіксували сказ у куниці: Солом'янський район – на карантині
24 червня 2022 , 22:57Читать новость на русском
У Солом'янському районі Києва зафіксували сказ в куниці. Саме тому в цьому районі почав діяти карантин, який передбачає певні обмеження для тварин.
Тварин у районі сказу та у прилеглих зонах почали щеплювати. Відповідну інформацію повідомила Держспоживслужба 24 червня.
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У Солом'янському районі виявили сказ
Держпродспоживслужба, зафіксувавши сказ, провела засідання та вирішила запровадити карантинні обмеження в Солом'янському районі Києва, а саме на території:
- обмеженій вулицями з перетинами проспекту Лобановського з вулиці Головка;
- вулиці Головка з вулиці Солом'янська;
- вулиці Солом'янська з вулиці Протасів Яр;
- вулиці Протасів Яр з вулиці Грінченка;
- вулиці Грінченка з вулиці Брожка;
- вулиці Брожка з проспекту Лобановського.
Окрім того, вирішили затвердити План заходів з ліквідації сказу та недопущення розповсюдження хвороби. Тому вирішили:
- визначити загрозливою зоною житлові та паркові масиви району, а також прилеглі до зони карантинних обмежень;
- організувати проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні.
Також заборонили проводити виставки та інші видовищні заходи за участі собак в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні.Зверніть увагу! Сказ є гострим інфекційним захворюванням тварин і людини, яке спричиняє нейротропний вірус Rabies . Джерелом інфекції можуть бути будь-які ссавці –куниці, лисиці, єноти, собаки, кішки, кажани. У хворого розвивається своєрідний енцефаліт, а далі – стрімко пошкоджується центральна нервова система. Далі, якщо людині не надати вчасно медичну допомогу, то смерть – неминуча.
Коротко про останні випадки сказу
- У лютому 2022 року в Буському районі Львівщини зафіксували три випадки сказу. Тоді попереджали, що для уникнення інфікування потрібно стерегтися безпритульних і диких чотирилапих, які не бояться самі підійти до людини.
- У серпні 2021 року в Києві кіт, який був заражений сказом, покусав 4 людей. Тварина не мала щеплення від хвороби та згодом померла. Натомість всі постраждалі звернулись до травмпункту та розпочали курс лікування антибіотиками.
- У той же період на Львівщині у селі Межиріччя вперше за 10 років у кота підтвердили сказ. Через це в місті Червонограді та прилеглих територіях запроваджували карантинні обмеження.
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