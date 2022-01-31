У Києві знову шукають вибухівку в аеропорті, залізничному вокзалі та школах

Невідомий зловмисник продовжив хвилю "замінувань" у школах та на об'єктах стратегічного значення. Інформація про нібито наявність вибухівки надійшла на електронну скриньку СБУ вранці 31 січня.

Як повідомили у поліції Києва в коментарі 24 каналу, у повідомленні анонім погрожував вибухами на Центральному залізничному вокзалі, в аеропорті "Київ", а також у низці шкіл міста. Чи проводили евакуацію у навчальних закладах, наразі невідомо.

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"Жуляни" та залізничний вокзал працюють у штатному режимі.

Перевірка може тривати довго

Інформацію про закладання вибухівки невідомий надіслав вранці 31 січня, після чого на вказані ним об'єкти виїхали профільні фахівці.

Кінологи, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та працівники швидкої обстежують приміщення. Станом на 12:30 жодних небезпечних речей експерти не знайшли.

У поліції столиці не повідомили, яку кількість шкіл буцімто замінували, однак зазначили, що правоохоронці діють за спеціально розробленим механізмом.

Оскільки вибухотехнікам потрібно провести перевірки багатьох об'єктів, огляд приміщень може зайняти чимало часу.

За даними "Сьогодні", традиційну евакуацію через "замінування" на залізничному вокзалі не проводять. Крім того, всередині приміщення навіть не збільшили кількість нарядів правоохоронців.

Дивіться відео з залізничного вокзалу у Києві, який нібито замінували:

Псевдомінери зменшують темпів

Згідно з офіційною статистикою СБУ, протягом 2021 року по всій Україні отримали понад 1000 повідомлень про фейкові мінування. Особи 300 із таких "жартівників" вже вдалося встановити. Втім, 2022 рік почався з дуже потужної хвилі повідомлень про вибухівку. Лише за неповний січень телефонні терористи понад 200 разів повідомили правоохоронцям про замінування.

Експерти стверджують, що масові повідомлення про ймовірні теракти є елементом гібридної агресії Росії.