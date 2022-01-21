У Києві знову "замінували" всі школи

У Києві невідомі зловмисники вкотре повідомили про нібито "мінування" усіх шкіл. Відповідне анонміне звернення надійшло від них вранці 21 січня.

У поліції підтвердили, що отримали сигнал про небезпеку. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію.

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Перевіряють все

На місце імовірної загрози вибухів уже виїхали медики, поліція, вибухотехніки та сапери. Вони як зазвичай проводять ретельну перевірку приміщень та прилеглих територій, аби переконатися, що там немає вибухівки.

Мінування гімназії Тичини: нещодавній інцидент

Вранці 20 січня зловмисники вирішили порозважатися, повідомивши про "мінування" гімназії №191 імені Павла Тичини у Дніпровському районі. Через це усіх учнів та персонал довелося евакуювати.

У СБУ пообіцяли бути суворими з псевдомінерами

У СБУ зазначили, що протягом 2021 року отримали понад 1000 повідомлень про фейкові мінування. 300 із таких "жартівників" вже вдалося встановити.

Новий 2022 рік почався так само – адже за його неповний перший місяць зловмисники знову надіслали правоохоронцям майже 200 хибних повідомлень.

Втім, в СБУ запевнили, що таким правопорушникам не вдасться уникнути кримінальної відповідальності. Їм загрожує 2 – 6 років позбавлення волі, а в разі повторного введення правоохоронців в оману – 4 – 8 років.