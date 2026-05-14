Масований терор Києва: є жертва, кількість постраждалих зростає

Російські війська вночі 14 травня завдали масованого повітряного удару по Києву. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Дивіться також Обвалився будинок, багато пожеж, постраждали люди: які наслідки масованої атаки на Київ

Скільки постраждалих у Києві?

Росія цієї ночі била по українській столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Наслідки атаки фіксують у більшості районів. Зокрема, у Дарницькому районі після влучання обвалилась конструкція житлового будинку. Тривають аварійно-рятувальні роботи, адже під завалами є люди.

За даними місцевої влади, відомо про одного загиблого та 16 постраждалих: 9 з них госпіталізували, а двом – допомогли амбулаторно.

Загалом з-під завалів станом на 05:27 ДСНС врятувала 10 людей.

Які наслідки атаки на Київ?

Як повідомили у ДСНС, внаслідок російського терору також у Дарницькому районі уламки впали на територію АЗС, а у Солом'янському – горіла автівка. У Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах фіксують падіння уламків на дорозі, відкритих територіях та дахах нежитлових будівель.

На Оболоні пошкоджено квартиру на 12 поверсі та стався приліт у 25-поверхову недобудову. У Дніпровському районі столиці сталось займання на даху житлової 5-поверхівки та влучання ворожого БпЛА в іншу. Понівечено й приватний будинок, загорілись гаражі та автомобілі.

Де раніше лунали вибухи?

Напередодні російська армія протягом дня запускала по Україні групи ударних дронів. Вибухи чули переважно у західних областях. Внаслідок атаки на Івано-Франківськ пошкоджень зазнав житловий будинок, адмінбудівля та інші споруди поруч. Є й постраждалі.

Наслідки ударів фіксували на Житомирщині, у Хмельницькому, Коломиї та Києві.