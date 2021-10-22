Київ – на порозі червоної зони: у КМДА розповіли, кого пускатимуть у транспорт
Джерело:24 канал
Після того, як Київ перейде у червону карантинну зону, громадський транспорт продовжить працювати у звичайному режимі. Втім, пускатимуть у нього не всіх пасажирів.
Таке попередження в ефірі одного з телеканалів озвучив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він акцентував, що переваги матимуть містяни, які подбали про захист свого здоров'я.
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Вакциновані – в пріоритеті
Поворозник наголосив, що столиця вже активно готується до посилення карантину. Але щеплені люди відчуватимуть обмеження значно менше.
Транспортом зможуть користуватись винятково люди, які мають вакцинацію, або свіжий ПЛР-тест, або антиген,
– пояснив чиновник.
Або вакцинація, або ізоляція
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що переведення столиці до червоної зони карантину –невідворотне. Однак у киян ще є шанс уникнути тотального локдауну. Це – вакцинація.
Наразі 98% госпіталізованих містян з коронавірусом – невакциновані. Крім того, 99% тих, хто помирає від хвороби, теж проігнорували заклик захистити себе та своїх близьких.
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