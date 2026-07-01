На Київщині лунають вибухи

Увечері 1 липня у Київській області пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон дронами.

Після 18:30 районами Київської області почала поширюватися повітряна тривога. Причина – загроза російських дронів.

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Що відомо про вибухи на Київщині?

Спершу тривогу оголосили у Вишгородському, а потім і у Бучанському, Броварському і Бориспільському районах.

В ОВА повідомили, що над областю помічені ворожі БпЛА.

Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в адміністрації.

Нагадаємо, що вдень Росія завдала смертельних ударів по Одеському району та Харкову.

На Одещині під атакою ворога опинилися склади заводу "Сніжна панда". По ньому окупанти вдарили балістикою. Відомо про 2 загиблих чоловіків, а також 15 поранених.

На Харків росіяни скинули 7 авіабомб у трьох районах міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Загинув 15-річний хлопець, понад три десятки людей постраждали.

Уночі загарбники поцілили по 5 АЗС на Дніпропетровщині. Загинула 43-річна жінка.

Зауважимо, що у відповідь на удари України по російській логістиці Росія почала масово атакувати прифронтові АЗС дронами типу "Шахед". Під ударами опинилися заправки у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. У Міноборони пояснили, що ці АЗС не забезпечують військові поставки пального, тож мета атак – залякування цивільного населення.