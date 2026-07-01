После 18:30 по районам Киевской области начала распространяться воздушная тревога. Причина – угроза российских дронов.
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Что известно о взрывах в Киевской области?
Сначала тревогу объявили в Вышгородском, а затем и Бучанском, Броварском и Бориспольском районах.
В ОВА сообщили, что над областью замечены вражеские БПЛА.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– призывали в администрации.
Напомним, что днем Россия нанесла смертельные удары по Одесскому району и Харькову.
В Одесской области под атакой врага оказались склады завода "Снежная панда". По нему оккупанты ударили баллистикой. Известно о 2 погибших мужчинах, а также 15 раненых.
На Харьков россияне сбросили 7 авиабомб в трех районах города. Повреждена гражданская инфраструктура. Погиб в 15-летний парень, более трех десятков человек пострадали.
Ночью захватчики попали по 5 АЗС на Днепропетровщине. Погибла 43-летняя женщина.
Заметим, что в ответ на удары Украины по российской логистике Россия начала массово атаковать прифронтовые АЗС дронами типа "Шахед". Под ударами оказались заправки в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. В Минобороны объяснили, что эти АЗС не обеспечивают военные поставки горючего, поэтому цель атак – запугивание гражданского населения.