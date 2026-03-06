КМДА назвала справжню причину появи плям у столичному метро: чи є небезпека

Навесні в період танення снігу, або ж у сезони сильних дощів чи різких змін температури пасажири київського метрополітену можуть помічати мокрі плями та локальні протікання на станціях. Влада пояснила, про що це свідчить та чи є загроза для підземки.

Про це розповіли на офіційній сторінці КМДА. Там додали, що усі такі осередки перебувають під постійним контролем фахівців.

Чому в столичному метро з'явилися дивні плями?

У Київському метрополітені пояснили, що більшість станцій київського метро – підземні, тому вони природно контактують із навколишнім ґрунтом і ґрунтовими водами.

Під час сильних дощів, рясних опадів чи танення снігу рівень підземних вод піднімається, через що в деяких місцях може з'являтися волога чи навіть невеликі калюжі.

Водночас усі такі ділянки перебувають під постійним наглядом спеціалістів метрополітену. А протікання, які виникають подекуди, оперативно усувають у рамках щоденного обслуговування та планових ремонтних робіт із використанням сучасних гідроізоляційних матеріалів і технологій.

Безпека руху поїздів і перевезення пасажирів забезпечені, а подібні явища є поширеною особливістю підземних споруд у світі,

– наголосили в метрополітені.

Там також уточнили, що на деяких станціях, зокрема на "Іподромі", тимчасово відкривають технічні люки в підвісній стелі для додаткового провітрювання та огляду конструкцій.

Останні інциденти в столичному метро

Нещодавно на станції метро "Вокзальна" стався черговий інцидент з ескалатором. Так, у дівчини в широких штанях низ одягу затягнуло в механізм. Жінка, яка стояла поруч, намагалася допомогти, але не встигла, натомість вона й сама впала, її одяг також затягнуло в ескалатор.

До того ж 16 лютого на станції "Теремки" через пошкодження, отримані під час обстрілів, обвалилася частина підвісної стелі.