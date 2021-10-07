У київській школі в туалеті стався вибух: учні показали кадри потопу
Джерело:телеграм-канал Troeschina
У школі №300 на Троєщині стався справжній потоп. Там нібито підірвали петарду в жіночому туалеті.
На відео з місця пригоди, які ширяться мережею, видно, як із вбиральні у коридор навчального закладу потужним струменем виривається цілий водоспад. На підлозі одразу ж утворилася величезна калюжа, і учні змушені її перестрибувати.
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Водопад рвонув із вбиральні у коридор / Скриншот відео 24 каналу
Школярам самим довелося ліквідовувати наслідки інциденту / Скриншот відео 24 каналу
"Теракт" чи старі комунікації
Версії причин прориву труби в шкільному туалеті відрізняються. Одні користувачі мережі стверджують, що якийсь горе-жартівник підірвав там петарду. Хлопець нібито заклав її прямісінько в бачок унітазу. В результаті його прорвало й утворився потоп.
Інші ж кажуть, що на момент інциденту у кімнаті нікого не було, а трубу прорвало через її зношеність. Школа №300 нібито є дуже старою і вже розсипається.
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Ще одна "диверсія" у школі
- У київській гімназії №179 1 жовтня учням четвертого класу стало зле після того, як їхній однокласник приніс невідому речовину.
- Діти поскаржилися на нудоту та головний біль.
- Зрештою з'ясувалося, що "теракт" трапився через бомбочку для розіграшів. До її складу входив сірководень, сода та лимонна кислота.