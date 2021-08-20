Кличко каже, що його запрошували на засідання РНБО

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його запросили на засідання РНБО, яке відбудеться 20 серпня. Втім, йому довелося відмовитися.

Політик пояснив, що йому зателефонували за 2,5 години до початку засідання. Він не зможе бути присутнім, адже перебуває не у Києві.

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Міський голова уточнив, що розпочав робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину. Він виїхав з Києва одразу після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

Чому заговорили про усунення Кличка з КМДА

Напередодні з'явилася інформація про те, що на своєму першому засіданні у серпні РНБО може розглядати питання усунення Кличка з посади голови КМДА. Такого варіанту розвитку подій не виключав і сам політик.

Формальною підставою для розгляду питання Кличка на РНБО може стати статус Києва як столиці України та виявлення у місті корупційних проблем.

Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зазначив, що 20 серпня на засідання РНБО усунення голови КМДА розглядати не планують. Водночас додав: не виключено, що до порядку денного ще можуть вносити зміни.

Засідання РНБО 20 серпня: що відомо

Ймовірно, що серед тем, які розглядатиме РНБО, будуть санкції через переслідування жителів окупованого Криму. У відповідному переліку – 18 російських суддів та представників окупаційної влади. Обмеження планують ввести щонайменше до 2026 року.

Крім цього, можуть обговорити й питання оборонного характеру. Також, ймовірно, аналізуватимуть ситуацію з поширенням в Україні штаму коронавірусу Дельта. Ще одна тема – реформування лісового господарства.

Чинне законодавство передбачає, що міський голова Києва за своїми посадовими обов'язками очолює виконавчий орган Київради — Київську міську державну адміністрацію.