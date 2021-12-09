Кличко нагородив свого ексзаступника Слончака: той кидався з кулаками на патрульного

Віталій Кличко роздав грамоти депутатам різних скликань на честь Дня місцевого самоврядування. Серед тих, хто отримав відзнаку, був скандальний ексзаступник очільника КМДА Володимир Слончак.

Як зазначили у КМДА, Кличко відзначив почесними грамотами людей, які зробили внесок у розвиток міста. Нагороду отримав також чинний депутат Київради від "Батьківщини" та член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Володимир Слончак, який ще у 2020 році був заступником мера.

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У квітні минулого року політик накинувся на патрульного та побив його через зупинку Mercedes з депутаткою Людмилою Костенко.

Вкладав знання та досвід

Перед нагороджуванням Кличко зазначив, що у списку відзначених – 31 особа.

Кожен з тих, хто отримав грамоти, за словами мера, "отримував довіру громади та працював депутатом Київської міської ради.



Місцеве самоврядування є фундаментом демократичного розвитку нашої країни. І ми відзначаємо тих людей, які протягом довгого часу вкладали свої сили, знання, енергію та досвід, щоб наше місто розвивалося,

– сказав Кличко.

На сайті КМДА не виклали фотографій нагородження Слончака, однак транслювали цей момент у прямому ефірі.

Дивіться відео нагородження Кличком Володимира Слончака:

Що відомо про скандал за участю Слончака у Києві

У квітні 2020 року на вулиці Льва Толстого патрульні поліцейські зупинили Mercedes, за кермом якого сиділа нетвереза депутатка Київради Людмила Костенко.

Пасажиром елітної машини був Володимир Слончак. Він почав погрожувати правоохоронцям, однак згодом – вийшов з машини та почав кидатися на інспекторів. Одного з поліцейських з травмами госпіталізували до лікарні. Слончака ж затримали.

Після розголосу в ЗМІ, чиновника звільнили з посади, а 28 квітня суд відправив його під домашній арешт.

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Дивіться відео з місця затримання Володимира Слончака у Києві: