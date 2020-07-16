Депутатка Київради Людмила Костенко, яку зупиняли поліцейські у квітні 2020 року за водіння в нетверезому вигляді, уникла покарання. Суд вирішив закрити справу проти неї.

На думку суду наразі немає підстав для її притягнення до адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді. Про це мовиться у постанові суду, яка вже набрала чинності.

Радимо ознайомитись Що відомо про Людмилу Костенко, яка потрапила в скандал з поліцією

Чому судді вирішили не карати Костенко

Суд ухвалив рішення закрити провадження і передати його на розгляд колективу компанії "Піта-хліб". Як пояснили судді, Людмила Костенко має позитивну характеристику на роботі, а керівництво готове взяти її на поруки.

Відзначимо, що ця компанія погодилася взяти на поруки Костенко, оскільки протягом останніх пів року вона працювала там економістом. На сайті Київради Костенко все ще вказана як депутат.

Постанова суду не була оскаржена і набрала чинності 13 липня.

Що відомо про скандал із депутаткою Костенко

Інцидент стався наприкінці квітня в центрі Києва. Поліція зупинила Mersedes через те, що водій забув вимкнути фари. Зазвичай такі ситуації проходять мирно, співробітники поліції перевіряють документи, роблять попередження та відпускають.

Однак, окрім депутатки в машині був ще один чиновник – Володимир Слончак , який тоді займав посаду заступника голови КМДА з питань здійснення повноважень самоврядування.

, який тоді займав посаду заступника голови КМДА з питань здійснення повноважень самоврядування. Він заступився за Костенко та накинувся з кулаками на поліцейського. Його затримали, а патрульному викликали медиків. Людмила Костенко відмовилася проходити тест на алкоголь, хоча поліція підозрювала, що вона перебуває в нетверезому стані. Її машину забрали на штрафмайданчик.

Сама ж Костенко стверджує, що відмовилася від проходження тесту, оскільки "на місці зупинки було багато співробітників поліції", а сама вона "перебувала в стресовому і виснаженому стані".

Після розголосу в ЗМІ, Слончака звільнили з посади, а 28 квітня суд відправив його під домашній арешт.

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Дивіться відео з реєстратора патрульного (Увага, нецензурна лексика!):