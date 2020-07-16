Депутат Киевсовета Людмила Костенко, которую останавливали полицейские в апреле 2020 года за вождение в нетрезвом виде, избежала наказания. Суд решил закрыть дело против нее.

По мнению суда пока нет оснований для ее привлечения к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом говорится в постановлении суда, которое уже вступило в силу.

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Почему судьи решили не наказывать Костенко

Суд принял решение прекратить производство и передать его на рассмотрение коллектива компании "Пита-хлеб". Как пояснили судьи, Людмила Костенко имеет положительную характеристику на работе, а руководство готово взять ее на поруки.

Отметим, что компания согласилась взять на поруки Костенко, поскольку в течение последних полгода она работала там экономистом. На сайте Киевсовета Костенко все еще указана как депутат.

Постановление суда не было обжаловано и вступило в силу 13 июля.

Что известно о скандале с депутатом Костенко

Инцидент произошел в конце апреля в центре Киева. Полиция остановила Mersedes из-за того, что водитель забыл выключить фары. Обычно такие ситуации проходят мирно, сотрудники полиции проверяют документы, делают предупреждения и отпускают.

Однако, кроме депутата в машине был еще один чиновник – Владимир Слончак , который тогда занимал должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления.

, который тогда занимал должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления. Он вступился за Костенко и набросился с кулаками на полицейского. Его задержали, а патрульному вызвали медиков. Людмила Костенко отказалась проходить тест на алкоголь, хотя полиция подозревала, что она находится в нетрезвом состоянии. Ее машину забрали на штрафплощадку.

Сама же Костенко утверждает, что отказалась от прохождения теста, поскольку "на месте остановки было много сотрудников полиции", а сама она "находилась в стрессовом и истощенном состоянии".

После огласки в СМИ, Слончака уволили с должности, а 28 апреля суд отправил его под домашний арест.

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