Как отметили в КГГА, Кличко отметил почетными грамотами людей, которые внесли вклад в развитие города. Награду получил также действующий депутат Киевсовета от "Батькивщины" и член постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Владимир Слончак, который еще в 2020 году был заместителем мэра.

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В апреле 20020 года политик набросился на патрульного и избил его из-за остановки Mercedes с депутатом Людмилой Костенко.

Вкладывал знания и опыт

Перед награждением Кличко отметил, что в списке отмеченных – 31 человек.

Каждый из получивших грамоты, по словам мэра, "получал доверие общины и работал депутатом Киевского городского совета".

Местное самоуправление является фундаментом демократического развития нашей страны. И мы отмечаем тех людей, которые долгое время вкладывали свои силы, знания, энергию и опыт, чтобы наш город развивался,

– сказал Кличко.

На сайте КГГА не выложили фотографии награждения Слончака, однако транслировали этот момент в прямом эфире.

Смотрите видео награждения Кличко Владимира Слончака:

Что известно о скандале с участием Слончака в Киеве

В апреле 2020 года на улице Льва Толстого патрульные полицейские остановили Mercedes, за рулем которого сидела нетрезвая депутат Киевсовета Людмила Костенко.

Пассажиром элитной машины был Владимир Слончак. Он начал угрожать правоохранителям, однако впоследствии вышел из машины и начал бросаться на инспекторов. Один из полицейских с травмами был госпитализирован в больницу. Слончака же задержали.

После огласки в СМИ, чиновника волили с должности, а 28 апреля суд отправил его под домашний арест.

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Смотрите видео с места задержания Владимира Слончака в Киеве: