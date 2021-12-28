"Людина з майбутнього": як українці відреагували на привітання Кличка з 2220 Новим роком

Мер Києва Віталій Кличко знову втрапив у курйозну ситуацію. Під час привітання з Новим роком він забув, який саме рік настане і сказав, що 2220 чи 2222. Після цього мережа вибухнула жартами.

Українці жартують, що така обмовка вийшла, бо Кличко – людина з майбутнього.

До теми 2220 чи 2222: Кличко кумедно обмовився, вітаючи з Новим роком – епічне відео

З гарним настроєм зустрічаємо Новий 2220…2222 рік,

– сказав Кличко.

Дивіться відео обмовки Кличка:

Реакція мережі

Українці з тривогою перепитують: то який все ж таки рік невдовзі настане?

Вже навіть прикрашають ялинку прикрасами із написами "З 2222 роком". Так зробив музикант та комік Іван Марунич.



З Новим 2222 роком / Фото Івана Марунича



Людина з майбутнього / Фото "Вечірній Ізмаїл"

До свята вигадують відповідні сувеніри. Наприклад, календарики – одразу на 100 років вперед.



Календар на 2220 – 2222 рік / Фото Артема Гагаріна Михайліченко



"Віталя, Вставай" / Фото Віталія Шабуніна

Адвокат Віктор Бенед поєднав майбутнє від Кличка з підозрою п'ятому президенту Петру Порошенку.



За календарем Віталія Кличка / Фото Вікторя Бенедя



Який зараз рік / Фото Вікторя Бенедя

Інший новорічний курйоз із Кличком

Коли запалювали головну ялинку у Києві, мер не зміг правильно відрахувати зворотний відлік. Кличко пропустив цифру 2 та вкотре насмішив мережу.

Очевидно, така обмовка вийшла абсолютно випадково. Ймовірно, Кличко настільки радів та хотів якнайшвидше засвітити ялинку.