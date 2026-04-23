Мама хлопчика, яку називали загиблою в теракті в Києві, поговорила з сином: в якому вони стані

Від теракту у Києві постраждали, зокрема, мама разом із 12-річним сином. Вони досі перебувають у лікарні, але їх стан покращився.

Детальніше по це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У якому стані постраждалі?

Віталій Кличко нагадав, що внаслідок стрілянини 18 квітня у Києві загинули семеро людей. Терорист вбив п'ятьох осіб на вулиці, ще двоє померли в лікарні.

Станом на 23 квітня у лікарнях перебувають семеро постраждалих, один з них – у реанімації. Інших перевели у відділення для подальшого лікування. Ще шістьом пораненим медики допомогли на місці теракту.

У день трагедії називали загиблою маму теж пораненого 12-річного хлопчика, але виявилось, що від куль загинула її сестра. Того ж дня вона втратила чоловіка.

За даними мера столиці, у жінки позитивна динаміка лікування. З нею вже працюють психологи. Також покращився стан у її сина. Вони навіть поговорили по відеодзвінку.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії,

– запевнив Кличко.

Хто загинув в результаті стрілянини?