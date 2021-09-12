Масштабна ДТП сталася на Столичному шосе: є потерпілі
Джерело:телеграм патрульної поліції Києва
На Столичному шосе сталась масштабна аварія. Внаслідок зіткнення автомобілів постраждали люди.
Попередньо відомо, що ДТП трапилась 12 вересня біля навчально-тренувальної бази Динамо. Про це повідомили у поліції.
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На Столичному шосе – масштабна аварія
Масштабна ДТП з потерпілими на Столичному шосе поблизу навчально-тренувальної бази Динамо,
– розповіли поліцейські.
Станом на 16:20 рух ускладнений в обох напрямках. За інформацією телеграм-каналу "Київ Оперативний", масштабна аварія сталася на шосе у сторону Конча-Заспи орієнтовно о 15:50.
Попередньо, 5 – 6 авто (зіткнулись – 24 канал). Є потерпілі. Деяких вже госпіталізували,
– розповіли в телеграм-каналі.
Там пояснили, що наразі інформація уточнюється.
Коротко про останні подібні аварії в Україні
- У Києві 12 вересня вдосвіта трапилась аварія – водій Audi спричинив удар службової машини поліції. Внаслідок зіткнення постраждали працівники поліції, які їхали в авто. Попередньо відомо, що водій Audi був п'яний.
- 12 вересня на Львівщині біля села Колоденці у ДТП потрапив автомобіль "Рено Лагуна". Загинула 17-річна дівчина.
- 11 вересня у Житомирі в аварію потрапили швидка та легкова автівка. Внаслідок зіткнення загинула людина, яку везли до лікарні.