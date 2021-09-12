Попередньо відомо, що ДТП трапилась 12 вересня біля навчально-тренувальної бази Динамо. Про це повідомили у поліції.

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На Столичному шосе – масштабна аварія

Масштабна ДТП з потерпілими на Столичному шосе поблизу навчально-тренувальної бази Динамо,

– розповіли поліцейські.

Станом на 16:20 рух ускладнений в обох напрямках. За інформацією телеграм-каналу "Київ Оперативний", масштабна аварія сталася на шосе у сторону Конча-Заспи орієнтовно о 15:50.

Попередньо, 5 – 6 авто (зіткнулись – 24 канал). Є потерпілі. Деяких вже госпіталізували,

– розповіли в телеграм-каналі.

Там пояснили, що наразі інформація уточнюється.

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