Предварительно известно, что ДТП произошло 12 сентября возле учебно-тренировочной базы Динамо. Об этом сообщили в полиции.

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На Столичном шоссе – масштабная авария

Масштабное ДТП с пострадавшими произошло на Столичном шоссе вблизи учебно-тренировочной базы Динамо,

– рассказали полицейские.

По состоянию на 16: 20 движение затруднено в обоих направлениях. По информации телеграм-канала "Киев Оперативный", масштабная авария произошла на шоссе в сторону Конча-Заспы ориентировочно в 15:50.

Предварительно, 5 – 6 авто (столкнулись – 24 канал). Есть пострадавшие. Некоторых уже госпитализировали,

– рассказали в телеграм-канале.

Там пояснили, что сейчас информация уточняется.

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