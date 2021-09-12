Предварительно известно, что ДТП произошло 12 сентября возле учебно-тренировочной базы Динамо. Об этом сообщили в полиции.
Обратите внимание На Львовщине перевернулось авто с пьяным водителем: погибла несовершеннолетняя
На Столичном шоссе – масштабная авария
Масштабное ДТП с пострадавшими произошло на Столичном шоссе вблизи учебно-тренировочной базы Динамо,
– рассказали полицейские.
По состоянию на 16: 20 движение затруднено в обоих направлениях. По информации телеграм-канала "Киев Оперативный", масштабная авария произошла на шоссе в сторону Конча-Заспы ориентировочно в 15:50.
Предварительно, 5 – 6 авто (столкнулись – 24 канал). Есть пострадавшие. Некоторых уже госпитализировали,
– рассказали в телеграм-канале.
Там пояснили, что сейчас информация уточняется.
Коротко о последних подобных авариях в Украине
- В Киеве 12 сентября на рассвете произошла авария – водитель Audi нанес удар по служебной машине полиции. В результате столкновения пострадали сотрудники полиции, которые ехали в авто. Предварительно известно, что водитель Audi был пьян.
- 12 сентября на Львовщине возле села Колоденцы в ДТП попал автомобиль "Рено Лагуна". Погибла 17-летняя девушка.
- 11 сентября в Житомире в аварию попали скорая и легковая машина. В результате столкновения погиб человек, которого везли в больницу.