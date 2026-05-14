Наймасованіша атака на столицю: у Києві оголосили день жалоби
14 травня, 16:25
Оновлено - 16:38, 14 травня

Наймасованіша атака на столицю: у Києві оголосили день жалоби

Сергій Попович
Основні тези
  • У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки на столицю, приспустять прапори на всіх комунальних будівлях.
  • У Дарницькому районі продовжують розбирати завали зруйнованого будинку, підтверджено загибель 7 людей.
У Києві 15 травня оголосили Днем жалоби. Таким чином вшанують пам'ять жертв масованої атаки.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Що відомо про День жалоби у Києві?

У Києві 15 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасштабнішої атаки Росії на столицю.

У пам’ять про жертв трагедії на всіх комунальних будівлях міста приспустять прапори. Також міська влада рекомендувала зробити це на державних і приватних установах.

На час жалоби в столиці скасовуються всі розважальні заходи.

Тим часом у Дарницькому районі продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. Станом на зараз підтверджено загибель 7 людей.

Що відомо про наслідки обстрілу Києва?

  • Внаслідок атаки на Київ зруйновано 9-поверховий будинок у Дарницькому районі, є загиблі і поранені.

  • Тим часом у Дніпровському районі під час обстрілу сталося влучання в приватний житловий будинок, постраждали гаражі і автомобілі.

  • У Солом'янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, після атаки туди прямували екстрені служби.

  • Відомо також, що на лівому березі столиці, який вночі був під основним ударом, внаслідок атаки ворога виникли перебої з водопостачанням.

