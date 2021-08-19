Не вбачаю трагедії, – Ткаченко про скандали з радянськими декораціями на Алеї Небесної Сотні
Джерело:"Новое время"
Олександр Ткаченко не вбачає "трагедії" у розміщенні радянських інсталяцій на Алеї Героїв Небесної Сотні та встановленні сцени на меморіалі Братської могили.
Міністр культури та інформаційної політики пояснив, що декорації використовуватимуть під час параду для телевізійної зйомки. Оскільки люди обурились, інсталяції перемістили.
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Яка позиція Ткаченка
Я не вбачаю у цьому великої трагедії, як і в ситуації, яка виникла вчора щодо пам’ятника на площі Конституції,
– сказав Ткаченко.
Міністр наголосив, що КМДА дала дозвіл на будівництво сцени. Тому Ткаченко назвав хайпом критику декорації мером Києва.
"У мене враження, що це хвиля хайпу, але у цьому випадку є конкретний автор — КМДА і її очільник Віталій Кличко. Він класний боксер, але не класний мер", – наголосив чиновник.
Насамкінець Ткаченко порадив Кличку займався дорогами і підготовкою до 30 річниці незалежності.
Що відомо про скандал з декораціями
- 17 серпня журналіст Богдан Кутєпов оприлюднив фото декорацій, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні. Інсталяції монтували до святкування Дня незалежності.
- Увагу громадськості привернули радянські апарати з водою й макети квартир тих часів. Обурливо, що ці об’єкти закривали фотографії загиблих. Виник скандал.
- Віталій Кличко повідомив, що дозвіл на інсталяції не давали, а погодили їх з Музеєм Революції Гідності.
- На місце прибули представники КМДА, поліція та депутати.Виникла сутичка, бо активісти почали просто зносити ці об’єкти. Зрештою, з Алеї прибрали інсталяції.
- Крім того, 19 серпня заступник голови КМДА Володимир Прокопів звинуватив організаторів концерту у Маріїнському парку у тому, що вони встановлюють сцену на могилах.
- Натомість у Мінкульті заявили, що КМДА навмисно хоче зірвати святкування Дня Незалежності у Києві.