Не вбачаю трагедії, – Ткаченко про скандали з радянськими декораціями на Алеї Небесної Сотні

Олександр Ткаченко не вбачає "трагедії" у розміщенні радянських інсталяцій на Алеї Героїв Небесної Сотні та встановленні сцени на меморіалі Братської могили.

Міністр культури та інформаційної політики пояснив, що декорації використовуватимуть під час параду для телевізійної зйомки. Оскільки люди обурились, інсталяції перемістили.

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Яка позиція Ткаченка

Я не вбачаю у цьому великої трагедії, як і в ситуації, яка виникла вчора щодо пам’ятника на площі Конституції,

– сказав Ткаченко.

Міністр наголосив, що КМДА дала дозвіл на будівництво сцени. Тому Ткаченко назвав хайпом критику декорації мером Києва.

"У мене враження, що це хвиля хайпу, але у цьому випадку є конкретний автор — КМДА і її очільник Віталій Кличко. Він класний боксер, але не класний мер", – наголосив чиновник.

Насамкінець Ткаченко порадив Кличку займався дорогами і підготовкою до 30 річниці незалежності.

Що відомо про скандал з декораціями