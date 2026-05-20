У Києві блискавка вдарила по багатоповерхівці і McDonald's, сталися підтоплення і пожежа, – ЗМІ

Київ увечері 20 травня другу добу поспіль накрила негода, зокрема у столиці випали дощі та вдарили грози. Унаслідок цього блискавка вдарила по багатоповерхівці.

Про це повідомляють місцева телеграм-канали. Деталі наслідків негоди, яка пройшла столицею розповідає 24 Канал.

Дивіться також Синоптик відповів, чи почалося вже метеорологічне літо, і коли в Україну прийде похолодання

Які наслідки негоди у Києві?

Орієнтовно о 20:30 над українською столицею швидко згустилися грозові хмари, після чого місто накрила інтенсивна злива. Подібна негода у столиці супроводжувалася сильними поривами вітру, грозою та численними блискавками.

Гроза накрила столицю: дивіться відео

Наразі відомо, що в районі станції метро "Чернігівська" поблизу парку "Кіото" сильний вітер повалив дерева. Також, згідно з оприлюдненою інформацією, через інтенсивну зливу в окремих районах Києва почалися підтоплення.

Грім у Києві: дивіться відео

Зокрема, на Дарницькій площі водою повністю залило підземний перехід, відео з місця події поширюють у мережі. Ба більше, під час грози блискавка влучила в одну з багатоповерхівок столиці, попередньо, у Голосіївському районі.

Блискавка у Києві: дивіться відео

Крім того, повідомляють, що на вулиці Євгена Коновальця сталася серйозна дорожньо-транспортна кригода, перекинувся один автомобіль через негоду. Також, за попередньою інформацією, сталося влучання блискавки у приміщення одного з місцевих закладів McDonald's.

Негода у столиці: дивіться відео

Що сталося в області?

Крім вищезгаданого, у мережі поширюють інформацію про те, що у селі Крюківщина під столицею загорівся житловий будинок унаслідок подібного удару блискавкою. Наразі детальної інформації щодо цього не оприлюднюють.

Наслідки можливого удару: дивіться відео

Про що попереджали раніше?

Раніше синоптики оголосили штормове попередження для Рівненської, Чернівецької, Черкаської, Івано-Франківської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької і Львівської областей через грози, зливи, град і шквали.

Через це у відповідних областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий. У зв'язку з цим закликаємо жителів зазначених регіонів бути обережними та стежити за оновленнями прогнозу погоди з перевірених джерел.

Зверніть увагу! Негода може спричинити падіння дерев і великих гілок, пошкодження ліній електропередач та тимчасові перебої з електропостачанням. Через сильні зливи можливі підтоплення вулиць, дворів, підземних переходів і окремих ділянок доріг.



Шквалистий вітер і грози здатні ускладнити рух транспорту, а град може пошкодити автомобілі, покрівлі будинків і сільськогосподарські культури. Радимо уникати дерев, рекламних конструкцій та інших потенційно небезпечних об'єктів.

Де раніше фіксували наслідки негоди?

Напередодні Київ також охопила гроза, яку було видно у майже всіх районах столиці. Тоді над містом згустилися темні грозові хмари, а небо періодично освітлювали яскраві спалахи блискавок, оприлюднювали відповідні кадри.

Днями також повідомляли про підтоплення у Дніпрі, яке виникло внаслідок сильної зливи у місті. Найгіршу ситуацію фіксували, зокрема на проспекті Дмитра Яворницького, житловому масиві "Парус" та в районі Залізничної.

До цього у Львівській та Івано-Франківській областях випали злива та град. В останньому регіоні повідомляли про серйозні підтоплення вулиць та будинків. Ба більше, на Закарпатті у житловий будинок влучала блискавка.