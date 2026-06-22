Частина Києва раптово залишилася без світла: що сталося

У частині Києва несподівано зникло електропостачання. Причина тому – аварія.

Вранці світло зникло у будинках в Дніпровському та Дарницькому районах міста. У ДТЕК пояснили, що сталося.

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Коли з'явиться світло на лівому березі?

У компанії уточнили, що електропостачання припинилося через аварію. Енергетики працюють над його відновленням.

Попередньо, світло має повернутися у домівки в 16:00.

До слова, уранці 21 червня без світла залишився центр Одеси та кілька транспортних підприємств. Аварійне відключення електроенергії сталося через несправність на Одеській ТЕЦ.

Також того дня були знеструмлення у Сарненському районі на Рівненщині внаслідок атаки дронів.

До слова, станом на ранок найгірша ситуація зі світлом була на Донеччині та Харківщині. Там – найбільший обсяг нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання.

Також після нічних та ранкових обстрілів є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі.

Нагадаємо, що влітку масштабних відключень електроенергії не прогнозують.

За даними енергетиків, система зараз працює у збалансованому режимі: є достатня генерація, частково покривається імпортом, а температурне навантаження поки не критичне.

Головний ризик влітку– російські удари по енергетичній інфраструктурі та різке зростання споживання під час спеки.

Водночас в "Укренерго" зазначають: у разі сильної спеки можливі локальні аварійні відключення, але не системні блекаути по країні.