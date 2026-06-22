Утром в домах Днепровского и Дарницкого районов города отключилось электричество. В ДТЭК объяснили, что произошло.

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Когда появится свет на левом берегу?

В компании уточнили, что электроснабжение прекратилось из-за аварии. Энергетики работают над его восстановлением.

Предположительно, свет должен вернуться в дома в 16:00.

Кстати, утром 21 июня без света остался центр Одессы и несколько транспортных предприятий. Аварийное отключение электроэнергии произошло из-за неисправности на Одесской ТЭЦ.

Также в тот день были отключения в Сарненском районе Ровенской области в результате атаки дронов.

К слову, на утро самая плохая ситуация со светом была на Донетчине и Харьковщине. Там – наибольший объем новых обесточений из-за поврежденного врагом оборудования.

Также после ночных и утренних обстрелов обесточены потребители на Сумщине, Харьковщине, Николаевщине, Черниговщине и Запорожье.

Напомним, что летом масштабные отключения электроэнергии не прогнозируются.

По данным энергетиков, система сейчас работает в сбалансированном режиме: есть достаточная генерация, частично покрывающаяся импортом, а температурная нагрузка пока не критическая.

Главный риск летом – российские удары по энергетической инфраструктуре и резкий рост потребления во время жары.

В то же время в "Укрэнерго" отмечают: в случае сильной жары возможны локальные аварийные отключения, но не системные блекауты по стране.