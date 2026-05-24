Київ Вибухи у Києві Зруйновані будинки, пошкоджене метро, багато пожеж: які наслідки масованої атаки на Київ
24 травня, 05:29
21

Зруйновані будинки, пошкоджене метро, багато пожеж: які наслідки масованої атаки на Київ

Олесь Друкач

Масованої повітряної атаки зазнав Київ уночі 24 травня. Російська армія застосувала БпЛА та різні види ракет, багато вибухів прогриміло у столиці.

Про наслідки обстрілу інформує місцева влада, зокрема КМВА та мер Віталій Кличко. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія масованої атаки Крилаті ракети, БпЛА та "Орешник" загрожують Україні: де зараз найбільш небезпечно 

Масована атака на Київ 24 травня: що відомо про наслідки?

 

05:50, 24 травня

Додаткова інформація від Тимура Ткаченка з КМВА:

Попередньо, у Солом’янському районі внаслідок обстрілу постраждала школа.  У Святошинському – влучання в девʼятиповерхівку. У Деснянському горять гаражі.

Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень. Не менш як 20 людей поранені, 1 людина загинула.

05:48, 24 травня

Попередні підсумки наслідків атаки на Київ від міського голови Віталія Кличка: 

Станом на 05:30 відомо про 13 постраждалих, 7 із них госпіталізували. Попередньо, загинула 1 людина.

  • У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджена будівля гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки.

  • В Оболонському районі БпЛА влучив в приватний житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового будинку сталось загоряння на відкритій території. 

  • У цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку та загоряння на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок.

  • У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два будинки та офісний центр, також загорілися автомобілі.  На території двох шкіл теж сталися пожежі. Гасили пожежу і на газовій трубі між будинками.

  • У Дніпровському районі уламки впали на дах будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний будинок виникла пожежа. Пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.

  • У Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок.

  • У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.

  • У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку. 

  • У Деснянському уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру. 

  • У Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

  • У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА у 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа.

05:11, 24 травня

Постраждалі.

Попередньо відомо про 13 постраждалих, 7 із них госпіталізували.

05:10, 24 травня

Метро

Станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля. 

Також тимчасово буде зачинять вхід і вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик". 

Після відбою почнуть усувати наслідки атаки.

05:09, 24 травня

Шевченківський район постраждав найбільше.

Є займання біля житлового будинку та пошкоджені вікна, а також падіння уламків на територію нежитлової забудови. 

Влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок на рівні 3 – 4 поверхів.

Сталося влучання біля двох шкіл: в укритті першої є люди – попередньо, вхід туди засипало; в іншій пожежа на 2 поверсі. 

Є пошкодження 5-поверхового житлового будинку. 

Також влучання в 9-поверховий будинок між 8 та 9 поверхами з пожежею – попередньо, там загинула людина. 

Зафіксовано влучання у бізнес-центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди.

05:08, 24 травня

Оболонський район.

Влучання у нежитлову будівлю поруч із триповерховим житловим будинком, пожежа. 

Влучання БпЛА у 16-поверховий житловий будинок на рівні 12 – 13 поверху, пожежа. 

Також палає одноповерховий приватний будинок.

05:07, 24 травня

Подільський район.

Пожежа, падіння уламків на території нежитлової забудови.

05:06, 24 травня

Соломʼянський район.

Пошкоджено приватний житловий будинок. 

Влучання БпЛА у багатоповерхівку, пожежа на рівні 20 поверху.

05:05, 24 травня

Дарницький район.

Уламки впали на дах багатоповерхівки, без пожежі.

05:04, 24 травня

Голосіївський район.

Палають уламки БпЛА на відкритій території.

05:03, 24 травня

Дніпровський район.

Сталися влучання БпЛА у приватний житловий будинок і пожежа.

05:02, 24 травня

Деснянський район.

Є влучання БпЛА у будівлю торгівельного центру.

05:01, 24 травня

Печерський район.

Відомо про влучання у 20-поверховий житловий будинок на рівні 13 поверху.

05:00, 24 травня

Вибухи у Києві гриміли всю ніч.

Тривога почалася о 00:32. На столицю летіли ударні БпЛА, повідомляли про пуск "Орешника". Також під час атаки росіяни застосували багато балістичних ракет, крилатих ракет та інші види озброєння.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак на українські території ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Пов'язані теми:

Обстріл Києва
Війна Росії з Україною
Масована атака по Україні