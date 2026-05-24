Зруйновані будинки, пошкоджене метро, багато пожеж: які наслідки масованої атаки на Київ

Масованої повітряної атаки зазнав Київ уночі 24 травня. Російська армія застосувала БпЛА та різні види ракет, багато вибухів прогриміло у столиці.

Про наслідки обстрілу інформує місцева влада, зокрема КМВА та мер Віталій Кличко. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Масована атака на Київ 24 травня: що відомо про наслідки?

05:50, 24 травня Додаткова інформація від Тимура Ткаченка з КМВА: Попередньо, у Солом’янському районі внаслідок обстрілу постраждала школа. У Святошинському – влучання в девʼятиповерхівку. У Деснянському горять гаражі. Понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень. Не менш як 20 людей поранені, 1 людина загинула. 05:48, 24 травня Попередні підсумки наслідків атаки на Київ від міського голови Віталія Кличка: Станом на 05:30 відомо про 13 постраждалих, 7 із них госпіталізували. Попередньо, загинула 1 людина. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджена будівля гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки.

В Оболонському районі БпЛА влучив в приватний житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового будинку сталось загоряння на відкритій території.

У цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку та загоряння на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два будинки та офісний центр, також загорілися автомобілі. На території двох шкіл теж сталися пожежі. Гасили пожежу і на газовій трубі між будинками.

У Дніпровському районі уламки впали на дах будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний будинок виникла пожежа. Пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок.

У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

У Деснянському уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру.

У Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА у 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа. 05:11, 24 травня Постраждалі. Попередньо відомо про 13 постраждалих, 7 із них госпіталізували. 05:10, 24 травня Метро. Станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля. Також тимчасово буде зачинять вхід і вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик". Після відбою почнуть усувати наслідки атаки. 05:09, 24 травня Шевченківський район постраждав найбільше. Є займання біля житлового будинку та пошкоджені вікна, а також падіння уламків на територію нежитлової забудови. Влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок на рівні 3 – 4 поверхів. Сталося влучання біля двох шкіл: в укритті першої є люди – попередньо, вхід туди засипало; в іншій пожежа на 2 поверсі. Є пошкодження 5-поверхового житлового будинку. Також влучання в 9-поверховий будинок між 8 та 9 поверхами з пожежею – попередньо, там загинула людина. Зафіксовано влучання у бізнес-центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди. 05:08, 24 травня Оболонський район. Влучання у нежитлову будівлю поруч із триповерховим житловим будинком, пожежа. Влучання БпЛА у 16-поверховий житловий будинок на рівні 12 – 13 поверху, пожежа. Також палає одноповерховий приватний будинок. 05:07, 24 травня Подільський район. Пожежа, падіння уламків на території нежитлової забудови. 05:06, 24 травня Соломʼянський район. Пошкоджено приватний житловий будинок. Влучання БпЛА у багатоповерхівку, пожежа на рівні 20 поверху. 05:05, 24 травня Дарницький район. Уламки впали на дах багатоповерхівки, без пожежі. 05:04, 24 травня Голосіївський район. Палають уламки БпЛА на відкритій території. 05:03, 24 травня Дніпровський район. Сталися влучання БпЛА у приватний житловий будинок і пожежа. 05:02, 24 травня Деснянський район. Є влучання БпЛА у будівлю торгівельного центру. 05:01, 24 травня Печерський район. Відомо про влучання у 20-поверховий житловий будинок на рівні 13 поверху. 05:00, 24 травня Вибухи у Києві гриміли всю ніч. Тривога почалася о 00:32. На столицю летіли ударні БпЛА, повідомляли про пуск "Орешника". Також під час атаки росіяни застосували багато балістичних ракет, крилатих ракет та інші види озброєння.

