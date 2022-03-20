Окупанти вже зруйнували або знищили щонайменше 45 закладів освіти на Київщині

Російські окупанти продовжують бити по цивільних об'єктах інфраструктури. Вже щонайменше 45 закладів освіти на Київщині зазнали руйнувань або пошкоджень.

Це дані станом на 20 березня. Про них повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

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Які заклади освіти на Київщині зазнали руйнувань або пошкоджень

3 заклади професійно-технічної освіти

25 закладів загальної середньої освіти

14 закладів дошкільної освіти

3 заклади позашкільної освіти.

Зауважимо, що повністю зруйновано відділ освіти Бородянської територіальної громади.



Найбільше на Київщині окупанти зруйнували шкіл / Фото Київської ОВА

Які громади перебувають під ударом

Останніми днями внаслідок ворожих влучань пошкоджень зазнали заклади освіти у Дмитрівській, Петрівській, Великодимерській і Макарівській громадах.



У Бородянській громаді загарбники знищили відділ освіти / Фото Київської ОВА

На жаль, наразі немає повної інформації щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській і Димерській територіальних громадах. Причина – відсутність зв'язку.

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