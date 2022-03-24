Дуже мало, – Арестович розповів, скільки окупантів ще залишилося під Києвом
Джерело:"Фейгин LIVE"
Олексій Арестович заявив, що станом на 28 добу повномасштабної війни Росії проти України під Києвом перебуває близько 12 000 окупантів.
Про це радник керівника Офісу Президента повідомив 23 березня у коментарі Марку Фейгіну.
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Тисяч, може, 12, 10, може навіть менше (особового складу ворога сконцентровано навколо Києва – 24 канал). Дуже мало,
– сказав Олексій Арестович.
Водночас він зазначив, що 3 000 тисячі російських загарбників під українською столицею вже майже оточені, а ще 4 000 – "відсічені та перебувають у дуже неприємному місці, звідки ні праворуч, ні ліворуч".
Посадовець вказав, йому цікаво, як такою кількістю окупанти намагатимуться захоплювати Київ.
У Бучі та Гостомелі – напівоточення
Радник очільника Офісу Президента також додав, що у районі Бучі та Гостомелю є напівоточення. За його словами, "охопили десь 2,5 бригадки російських".
Приємний момент у тому, що на комунікаціях наші сили діють. По-друге, там поступово встановлюється вогневий контроль артилерії за шляхами постачання. І може бути горе для них,
– підсумував він.
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