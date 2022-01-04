Палає ПБК: масштабна пожежа на Трухановому острові потрапила на відео

Масштабна пожежа сталася ввечері 3 січня у Києві на Трухановому острові. Свідки кажуть, що горів ПБК.

Мовиться про так званий "Південний берег Києва" – розважальний комплекс. Попередньо, вогонь охопив 600 "квадратів".

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Пожежа на Трухановому острові: що наразі відомо

Увечері понеділка, 3 січня, у Києві сталася пожежа.

За розповідями очевидців (які зафільмували пожежу) у мережі, вогонь охопив розважальний комплекс ПБК ("Південний берег Києва").

Наразі відомо, що:

Площа пожежі – приблизно 600 квадратних метрів.

Рятувальники дізналися про неї з виклику о 23:30.

На місці вони побачили, що горить будинок 20 на 30 метрів.

Гасили вогонь 3 пожежні машини та 15 фахівців відповідних служб.

Інформації про постраждалих не було.

Цього ж дня:

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Також не вщухає пожежа у будівлі парламенту ПАР, яка почалася ще 2 січня.

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