Під Києвом спалахнула пилорама: горить понад тисяча квадратних метрів

У Бориспільському районі Київщини 26 грудня загорілась пилорама. Пожежу вдалось локалізувати, але боротьба з вогнем ще триває.

Займання виникло о 13:26 в селі Мартусівка. Площа пожежі склала понад 1 тисячу квадратних метрів.

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Чи є постраждалі

Попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає. О 16:05 пожежу локалізували.

До гасіння вогню залучили 40 осіб та 12 одиниць техніки. З них від ДСНС – 30 осіб та 7 машин.



Пожежа на пилорамі / Фото ДСНС

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