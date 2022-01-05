Підвищення тарифів та обіцянки Кличка: як жила та виживала столиця у 2021 році

У Києві впродовж 2021 року відбулися певні зміни. Якщо більшість мешканців столиці вважають, що справи покращуються, то у самого глави міста ситуація інша.

Конфлікт Банкової та міського голови Віталія Кличка триває досить давно. В Офісі Президента періодично точаться розмови про звільнення мера з посади голови Київської міської держадміністрації.

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Протистояння ОПУ та Кличка

Однак його крісло не так вже й легко розхитати, адже згідно із законом про столицю, президент може призначати главою КМДА тільки того, кого кияни обрали мером.

Тобто звільнити Кличка з посади глави КМДА у законний спосіб Володимир Зеленський може. Втім, призначити на цю посаду будь-кого, крім нього, згідно з законом, не вийде.

Верховна Рада ще 2 роки тому у першому читанні проголосувала за законопроєкт про столицю, але далі справа не пішла

Політична доцільність все ж таки є, тому що всі розуміємо: Кличко всупереч рішенню КСУ не визнає, що він, як голова КМДА, підзвітний Кабміну. Він говорить, що його обрали кияни і тому цікавлять тільки кияни. Iгор Чаленко Політолог

Якщо Банкова таки призначить "свого", за Кличком, очевидно, буде пильний нагляд. Частину впливу на місто він втратить. Хоч поступово це вже відбувається через невиконані обіцянки.

Що не вдалося виконати

Зведення метро на Сирецько-Печерській лінії урочисто розпочали 2 роки тому. Тоді озвучили чіткі терміни здачі об'єкту – грудень 2021 року.

Визначений час настав, а потяг на Виноградар так і не поїхав.

Щодо ситуації з будівництвом метро на Виноградар. Маємо, на жаль, затримку зі здачею 2 нових станцій – Мостицька та проспекту Правди через ситуацію з пандемією, яка вплинула на темпи роботи на об'єкті,

– заявив Віталій Кличко.



Віталій Кличко / Фото Getty Images

Підвищення тарифів

Спантеличило киян і гостей столиці оголошення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті до 20 гривень.

За словами мера, перевізники давно просили переглянути тарифи, адже вони не відповідають собівартості через значне підвищення цін на енергоносії.

Однак чи стане кращою якість перевезення? Спроби боротьби з розбитими маршрутками в Києві вже були, але завершилися нічим.

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"Псячі буди", як їх кличуть самі кияни, і далі не розв'язують колапсу на дорогах і псують вигляд міста, як і занедбані будівлі, що є архітектурною спадщиною.

Занедбані пам'ятки архітектури

Майже 90% історичних та архітектурних пам'яток у столиці перейшли у приватні руки. Будинки отримували у власність за безцінь. При чому так, що знайти господаря будівель зараз досить складно. Та й штрафу за занедбання пам'яток не бояться, адже він – мізерний.

Штраф за невідповідне поводження з пам'яткою архітектури становить 1 700 гривень. Коли власник розуміє, що заплатити його дешевше, аніж доглядати за спорудою, тоді ми маємо таку ситуацію,

– розповів заступник міського голови Володимир Прокопів.

Майже у кожному випадку недобросовісні власники свідомо доводять будинки до такого стану, коли проводити реконструкцію вже просто немає сенсу.

Так у 2021 році столиця втратила будинок купця Уткіна, збудований наприкінці XIX століття. Не побачать наші нащадки також садибу Барбана.

Ледь не втратили й візитівку столиці – костел Святого Миколая.



У костелі Святого Миколая у Києві була пожежа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Низка унікальних пам'яток історії на грані загибелі, а на місці колишніх принад вже готові зводити чергову незаконну багатоповерхівку.

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Усе не так погано, як здається

Однак не можна не відзначити нову пішохідну зону на Бессарабській площі, реновацію складів і фортеці на Арсенальній. Тепер тут, не поспішаючи, можна прогулятися чи смачно поїсти у приємній компанії.

Однак позитивних змін насправді бракує. Тож, є сподівання, що у 2022 році столичне життя буде ще комфортнішим та зручнішим, а головне – без заторів.

Як кияни оцінюють зміни у столиці протягом 2021 року: дивіться сюжет 24 каналу