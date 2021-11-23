Після першого снігу: в Києві та області попередили про ожеледицю

У Києві ввечері 23 листопада громадяни стали свідками першого снігопаду майбутньої зими. На тлі цього синоптики спрогнозували ожеледицю на дорогах столиці наступної доби.

Співробітники КК "Київавтодор" ще до початку першого снігу почали обробляти шляхи протиожеледними засобами. Відтак, на вулиця міста та області працювали 173 одиниці техніки.

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За інформацією Укргідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності),

– повідомили у ДСНС.

Водночас рятувальники попередили, що ускладенені погодні умови можуть привести до порушення руху на окремих ділянках. Киян закликали дотримуватись порад під час ожеледиці:

витримувати дистанцію між автомобілями;

дотримуватися швидкісного режиму;

під час їзди не здійснювати різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.

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Сніг в Україні: що відомо

У Карпатах 20 листопада спостерігали справжню зиму – на вершині Піп Іван випав метр снігу. Видимість становила лише 50 метрів, водночас там темпетарура опустилася до -5 градусів.

Днем раніше, 19 листопада, гірські траси у Закарпатській області замело так, що співробітникам ДСНС довелося розчищати дороги та обробляти їх спеціальними засобами від ожеледиці.

Текст публікації ДСНС:

Увага! Попередження про ожеледицю

За інформацією Укргідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

Погоді умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Дотримуйтеся рекомендацій:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

дотримуйтеся швидкісного режиму;

під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.