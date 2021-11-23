Сотрудники КК "Киевавтодор" еще до начала первого снега начали обрабатывать пути противогололедными средствами. Следовательно, на улицах города и области работали 173 единицы техники.
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По информации Укргидрометцентра, ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (І уровень опасности),
– сообщили в ГСЧС.
В то же время спасатели предупредили, что осложненные погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках. Киевлян призвали следовать советам во время гололеда:
- придерживаться дистанции между автомобилями;
- соблюдать скоростной режим;
- во время езды не совершать резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.
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Снег в Украине: что известно
В Карпатах 20 ноября наблюдали настоящую зиму – на вершине Поп Иван выпал метр снега. Видимость составляла всего 50 метров, в то же время там температура опустилась до -5 градусов.
Днем ранее, 19 ноября, горные трассы в Закарпатской области замело так, что сотрудникам ГСЧС пришлось расчищать дороги и обрабатывать их специальными средствами от гололеда.
Текст публикации ГСЧС:
Внимание! Предупреждение о гололедице
По информации Укргидрометцентра, ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (І уровень опасности).
Погоде условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Придерживайтесь рекомендаций:
выдерживайте дистанцию между автомобилями;
придерживайтесь скоростного режима;
во время езды не совершайте резких маневров;
приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.