Співробітники КК "Київавтодор" ще до початку першого снігу почали обробляти шляхи протиожеледними засобами. Відтак, на вулиця міста та області працювали 173 одиниці техніки.

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За інформацією Укргідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності),

– повідомили у ДСНС.

Водночас рятувальники попередили, що ускладенені погодні умови можуть привести до порушення руху на окремих ділянках. Киян закликали дотримуватись порад під час ожеледиці:

витримувати дистанцію між автомобілями;

дотримуватися швидкісного режиму;

під час їзди не здійснювати різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.

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Сніг в Україні: що відомо

У Карпатах 20 листопада спостерігали справжню зиму – на вершині Піп Іван випав метр снігу. Видимість становила лише 50 метрів, водночас там темпетарура опустилася до -5 градусів.

Днем раніше, 19 листопада, гірські траси у Закарпатській області замело так, що співробітникам ДСНС довелося розчищати дороги та обробляти їх спеціальними засобами від ожеледиці.

Текст публікації ДСНС:

Увага! Попередження про ожеледицю

За інформацією Укргідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).

Погоді умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Дотримуйтеся рекомендацій:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

дотримуйтеся швидкісного режиму;

під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.