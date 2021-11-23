Співробітники КК "Київавтодор" ще до початку першого снігу почали обробляти шляхи протиожеледними засобами. Відтак, на вулиця міста та області працювали 173 одиниці техніки.
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За інформацією Укргідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності),
– повідомили у ДСНС.
Водночас рятувальники попередили, що ускладенені погодні умови можуть привести до порушення руху на окремих ділянках. Киян закликали дотримуватись порад під час ожеледиці:
- витримувати дистанцію між автомобілями;
- дотримуватися швидкісного режиму;
- під час їзди не здійснювати різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.
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Сніг в Україні: що відомо
У Карпатах 20 листопада спостерігали справжню зиму – на вершині Піп Іван випав метр снігу. Видимість становила лише 50 метрів, водночас там темпетарура опустилася до -5 градусів.
Днем раніше, 19 листопада, гірські траси у Закарпатській області замело так, що співробітникам ДСНС довелося розчищати дороги та обробляти їх спеціальними засобами від ожеледиці.
Текст публікації ДСНС:
Увага! Попередження про ожеледицю
За інформацією Укргідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності).
Погоді умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Дотримуйтеся рекомендацій:
витримуйте дистанцію між автомобілями;
дотримуйтеся швидкісного режиму;
під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.