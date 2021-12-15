Подвійна зрада: від пса, якого покинули на Дорогожичах, відмовилася нова родина
15 грудня 2021 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:"Київ Media"
Собака Джек, якого знайшли на Дорогожичах із запискою від попередньої господарки, знову опинився у притулку. Туди його повернула нова родина. Про сумне продовження історії стало відомо 14 грудня.
Про нещасливу долю собаки розповів в одній із груп власників хвостатих житель Шевченківського району столиці.
До теми Жінка поїхала за кордон та залишила собаку прив'язаним у київському парку
Загадкове зникнення
Наразі жодні причини відмови від песика новими господарями невідомі. Однак зі сторінки притулку "Сіріус" допис про те, що Джек знайшов дім, зник буквально на наступний день після того, як тварину забрали.
Тепер Джек знову потрапив до притулку / Фото "Київ Media"
Причини, через які нові господарі відмовилися від Джека, невідомі / Фото "Київ Media"
Друг виявився непотрібним
- Джека знайшли 6 грудня прив'язаним до лави у парку на Дорогожичах.
- Він не хотів йти нікуди з місця, очікуючи, що його людина повернеться.
- Біля песика лежали іграшки та записка з виправданнями колишньої господарки.
- Жінка стверджувала, що одинока і не має на кого його залишити, бо сама їде на заробітки у Польщу.
- Зрештою Джека забрали до притулку, а там його всиновили батьки з донькою, які одразу ж повернули чотирилапого назад.