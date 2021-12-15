О несчастливой судьбе собаки рассказал в одной из групп владельцев хвостатых житель Шевченковского района столицы.

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Загадочное исчезновение

Пока никакие причины отказа от собачки новыми хозяевами неизвестны. Однако со страницы приюта "Сириус" сообщение о том, что Джек нашел дом, исчезло буквально на следующий день после того, как животное забрали.

Від собаки Джека, якого покинули на Дорогожичах, відмовилася нова родина

Теперь Джек снова попал в приют / Фото "Киев Media"

Від собаки Джека, якого покинули на Дорогожичах, відмовилася нова родина

Причины, по которым новые хозяева отказались от Джека, неизвестны / Фото"Киев Media"

Друг оказался ненужным

  • Джека нашли 6 декабря привязанным к скамье в парке на Дорогожичах.
  • Он не хотел уходить никуда с места, ожидая, что его человек вернется.
  • Возле песика лежали игрушки и записка с оправданиями бывшей хозяйки.
  • Женщина утверждала, что одинока и не на кого его оставить, потому что сама едет на заработки в Польшу.
  • В конце концов Джека забрали в приют, а там его усыновили родители с дочкой, которые сразу же вернули собаку назад.