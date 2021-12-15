Про нещасливу долю собаки розповів в одній із груп власників хвостатих житель Шевченківського району столиці.

До теми Жінка поїхала за кордон та залишила собаку прив'язаним у київському парку

Загадкове зникнення

Наразі жодні причини відмови від песика новими господарями невідомі. Однак зі сторінки притулку "Сіріус" допис про те, що Джек знайшов дім, зник буквально на наступний день після того, як тварину забрали.



Тепер Джек знову потрапив до притулку / Фото "Київ Media"



Причини, через які нові господарі відмовилися від Джека, невідомі / Фото "Київ Media"

Друг виявився непотрібним