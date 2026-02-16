Мороз до -19 і багато снігу: яку очікувати погоду у Києві та області найближчими днями
- У Києві та області до 21 лютого прогнозують зимову погоду зі снігом та морозами до -19 градусів вночі.
- На початку тижня погоду формуватиме високий атмосферний тиск, а пізніше південний циклон принесе сніг і слабший мороз.
У Києві та області зимова погода протримається щонайменше до 21 лютого. У цей час в регіоні прогнозують сніг, а температура опускатиметься до -19 градусів вночі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди у Києві та області
За даними синоптиків, 17 – 21 лютого в Київській області та столиці переважатиме холодна зимова погода. Сніг цими днями йтиме більшість часу. Прогнозують, що він буде від невеликого до помірного.
Морози не залишають регіон, адже 17 – 19 лютого вночі по області температура становитиме -12 – -19 градусів. В інші дні морози послабшають до -7 – -13 градусів. Уже вдень 19 – 21 лютого мороз буде слабким.
Укргідрометцентр пояснив, що на початку тижня погоду формуватиме високий атмосферний тиск і холодне повітря з півночі. В цей час не буде істотних опадів.
Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця.
Потім на ситуацію впливатиме південний циклон. За даними синоптиків, він принесе сніг і дещо слабший мороз, особливо вдень.
Очікується, що у Києві температура коливатиметься менш різко, ніж в області. До морозів та опаді додасться ще поривчастий вітер з півночі.
Погода у Києві до 21 лютого / Інфографіка Укргідрометцентру
Яка у Києві ситуація після негоди?
У Києві вночі 16 лютого випав сніг, через що зранку утворились затори на головних магістралях міста. За даними КМДА, сніг вночі прибирали 289 одиниць спецтехніки та 216 працівників для ручного прибирання.
Укргідрометцентр раніше також оголосив жовтий рівень небезпеки для регіону на 17 лютого. На дорогах у цей день можлива ожеледиця.
Загалом наслідки морозів, сильних опадів, танення снігу та підтоплення фіксують у багатьох регіонах України.