У Києві сталася гонитва зі стріляниною

У Святошинському районі столиці патрульні зупинили Mazda за порушення правил дорожнього руху, проте водій почав тікати. Поліція почала переслідувати транспортний засіб, і для примусової зупинки використали зброю.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Як усе відбувалося?

У п'ятницю, 27 лютого, під час патрулювання у Святошинському районі Києва поліція зупинила автомобіль Mazda через порушення ПДР. Інспектори виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння, його авто перебувало у розшуку.

Сам чоловік раніше був позбавлений права керування за рішенням суду через подібний інцидент. Зазначається, що він поводився агресивно та не захотів пройти огляд, після чого наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події.

Звуки стрільби у Києві: дивіться відео

Інспектори розпочали переслідування та шляхом блокування зупинили автомобіль на проспекті Повітряних Сил. Однак керманич продовжив утікати,

– ідеться у повідомленні.

Щоб зупинити авто, патрульні застосували табельну вогнепальну зброю, порушника затримали. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, і складають відповідні адмінматеріали.

