Укр Рус
Київ Новини Києва У Києві сталася гонитва зі стріляниною
27 лютого, 14:08
3

У Києві сталася гонитва зі стріляниною

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Києві поліція переслідувала автомобіль Mazda, водій якого порушив ПДР і намагався втекти.
  • Для зупинки автомобіля патрульні застосували вогнепальну зброю, порушника вже затримали.

У Святошинському районі столиці патрульні зупинили Mazda за порушення правил дорожнього руху, проте водій почав тікати. Поліція почала переслідувати транспортний засіб, і для примусової зупинки використали зброю.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Дивіться також Спроба вбивства, наркотики та злочинність: у США заарештували українця Миколу Житніченка 

Як усе відбувалося?

У п'ятницю, 27 лютого, під час патрулювання у Святошинському районі Києва поліція зупинила автомобіль Mazda через порушення ПДР. Інспектори виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння, його авто перебувало у розшуку. 

Сам чоловік раніше був позбавлений права керування за рішенням суду через подібний інцидент. Зазначається, що він поводився агресивно та не захотів пройти огляд, після чого наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події. 

Звуки стрільби у Києві: дивіться відео

Інспектори розпочали переслідування та шляхом блокування зупинили автомобіль на проспекті Повітряних Сил. Однак керманич продовжив утікати, 
– ідеться у повідомленні.

Щоб зупинити авто, патрульні застосували табельну вогнепальну зброю, порушника затримали. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, і складають відповідні адмінматеріали.

Інші подібні інциденти

  • Напередодні на Буковині водій намагався втекти від поліції, ігноруючи їхні вимоги, правоохоронці застосували табельну зброю. Порушником виявився 41-річний чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від призову.

  • Нещодавно у Львові чоловік напав на військового та поліцейських, розпиливши балончик їм в обличчя. У них – пошкодження дихальних шляхів та сльозових оболонок очей. Нападнику загрожує обмеження волі на 3 – 5 років.

  • Раніше у Черкаській області поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Натомість той відкрив вогонь, внаслідок чого загинуло 4 поліцейських, ще один зазнав поранень. Але їм вдалося ліквідувати й самого нападника.