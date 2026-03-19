У ТЦК прокоментували, чи є посилення мобілізації в Києві

У мережі оприлюднили інформацію про посилення мобілізаційних заходів у Києві. Утім, подібна інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП у коментарі 24 Каналу.

Як у ТЦК прокоментували цю інформацію?

Згідно з інформацією, яку наразі активно поширюють у мережі, ТЦК у Києві нібито почали перекривати магістральні дороги та збільшуючи кількість патрулів, мовляв, посилюючи облави та мобілізаційні заходи.

Але подібну інформацію спростували. Відповідаючи на запитання стосовно достовірності подібних повідомлень, у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП відкинули такі звинувачення, заперечивши зміни.

Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв'язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було,

– пояснили там.

До слова, до Ради внесли законопроєкт, який забороняє мобілізувати громадян силою та встановлює чіткі правила. Також документ пропонує притягувати до адміністративної відповідальності за відмову від повістки.

Інциденти із ТЦК в Україні