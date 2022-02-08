Повитягували метал: вандали у Вишгороді розтрощили піаніно

Інструмент стояв на набережній міста. Інформацію про його зруйнування опублікували 5 лютого.

Піаніно було туристичною родзинкою та артоб'єктом. Біля нього любили фотографуватися.

До теми У Києві відреставрували піаніно Революції Гідності



Таким піаніно було до зруйнування / Фото фейсбук-сторінки "Життя міста Вишгород"

Чому могли зруйнувати

У соцмережах люди припускають, що знищити інструмент могли шукачі металу. Такі висновки зробили, бо з піаніно забрали всі металеві деталі.



Вандалами могли бути шукачі металу / Фото фейсбук-сторінки "Життя міста Вишгород"

Інші випадки вандалізму в Україні

Новорічні декорації у Дніпрі невідомі зруйнували 30 січня. Вони підпалили й розмалювали святкові фігури.

У Чернівцях у грудні 2021 року громадські активісти встановили будиночки для буккросингу – обміну книжками. Проте більшість з цих об'єктів зруйнували.

У листопаді 2021 року у Львові знищили графіті з єврейським торговцем і намалювали свастику. Графіті раніше створили у межах вуличної виставки.

Повний текст публікації фейсбук-сторінки "Життя міста Вишгород"

Одну з наймузикальніших та найвідвідуваніших родзинок міста – зруйновано.

Дякуємо людям, які встановили цю красу.

І дуже не дякуємо тим, хто зробив з цією красою отаке.