Пианино было туристической изюминкой и арт-объектом. Около него любили фотографироваться.
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Таким пианино было до разрушения / Фото фейсбук-страницы "Жизнь города Вышгород"
Почему могли разрушить
В соцсетях люди предполагают, что уничтожить инструмент могли искатели металла. Такие выводы сделали, потому что из пианино забрали все металлические детали.
Вандалами могли быть искатели металла / Фото фейсбук-страницы "Жизнь города Вышгород"
Другие случаи вандализма в Украине
- Новогодние украшения в Днепре неизвестные разрушили 30 января. Они подожгли и разрисовали праздничные фигуры.
- В Черновцах в декабре 2021 года общественные активисты установили домики для буккросинга – обмена книгами. Однако большинство этих объектов разрушили.
- В ноябре 2021 года во Львове уничтожили граффити с еврейским торговцем и нарисовали свастику. Граффити ранее было создано в рамках уличной выставки.
Полный текст публикации фейсбук-страницы "Жизнь города Вышгород"
Одна из самых музыкальных и посещаемых изюминок города – разрушена.
Спасибо людям, которые установили эту красоту.
И очень не благодарим тех, кто сделал с этой красотой такое.